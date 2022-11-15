بسبب ممارسة السحر.. بوكو حرام تقتل 20 امرأة في نيجيريا

قتل مسلحون من بوكو حرام نحو 20 امرأة يشتبه في أنهن مارسن السحر بعد وفاة مفاجئة لأبناء قائد في الجماعة المسحلة في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) نقلا عن أقارب ضحايا وناجية

وقالت المصادر إن نحو 40 امرأة اعتقلن الأسبوع الماضي واحتجزن في قرية أهرازا قرب بلدة غووزا بولاية بورنو بأوامر من أحمد قادة بوكو حرام يدعى علي غايلي.

وقالت تالكوي لينبي التي فرت إلى مايدوغوري عاصمة المنطقة “قال (غايلي) إنه سيحقق في تورطنا في وفاة أطفاله وسيسلط علينا العقوبة المناسبة إذا ثبتت إدانتنا”.

وأضافت المرأة البالغة 67 عاما “أمر الخميس بقتل 14 منا. كنت محظوظة لأنني لم أكن واحدة منهن فصديقي الذي كان من بين الرجال الذين يحرسوننا ساعدني على الهرب في نفس الليلة”.

وأفاد سكان أنه تم السبت، يوم وصول لينبي إلى مايدوغوري، قتل 12 امرأة أخرى.

وقال عبد الله غيا الذي يعيش في مايدوغوري “تلقيت اتصالا من غووزا يخبرني أن والدتي وخالتين وتسع نساء أخريات قتلن السبت الماضي بأمر من علي غايلي الذي اتهمهن بأنهن ساحرات قتلن أطفاله الثلاثة”.

وأكد تيجاني عثمان وهو من غووزا ويقيم في مايدوغوري، هذه المعلومات بناء على مكالمات تلقاها من معارفه في البلدة.

ولا يزال مصير باقي النساء الموقوفات مجهولا .

وتواجه قوات الأمن النيجيرية صعوبات في مكافحة جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية، وقد أدى التمرد المسلح في شمال البلاد إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص وتشريد مليونيين آخرين منذ عام 2009.