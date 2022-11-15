معظمهم من دول جنوب الصحراء .. 16 قتيلا في حادث سير جنوب الجزائر

لقي 16 شخصا بينهم 13 غينيا وماليا، مصرعهم في حادثة سير وقعت أمس الاثنين بولاية برج باجي مختار أقصى جنوب الجزائر.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية، نقلا عن مصالح الوقاية المدنية المحلية، أن هذا الحادث، الذي وقع على مستوى الطريق بين رقان وبرج باجي مختار، أدى أيضا إلى إصابة ثلاثة أشخاص يوجدون في حالة حرجة.

وقالت الحماية المدنية عبر صفحتها في فيسبوك إن مصالحها بولاية برج باجي مختار في جنوب البلاد تدخلت اثر الحادث الذي وقع على طريق وطني.

زكان الركاب مسافرين في شاحنتين، ونقل المصابون الثلاثة إلى مستشفى محلي.

وتعد الطرق الجزائرية من بين الأخطر في المنطقة.

وتمثل السرعة السبب الرئيسي لحوادث السير في الجزائر، بحسب المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.

وسجلت الجزائر عام 2021 نحو 7186 حادث مرور خلفت 2643 قتيلا و11479 جريحا.