موريتانيا تعمل على إحصاء مواشيها في ظرف 5 أشهر

دعا وزير التنمية الحيوانية الموريتاني، محمد ولد عبد الله ولد عثمان، الجهات المسؤولة عن تنظيم الإحصاء العام للثروة الحيوانية إلى إنهائه في فترة لا تتعدى خمسة أشهر، أي قبل نهاية مارس 2023.

وأكد المسؤول الموريتاني، خلال اجتماع مع مسؤولي الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، المكلفة بتنظيم إحصاء عام للثروة الحيوانية، استعداد القطاع لتقديم الدعم والمواكبة لأجل الوصول إلى هذه الغاية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، “أن الإحصاء يهدف إلى جمع بيانات دقيقة وشاملة عن الثروة الحيوانية، بما في ذلك عدد الرؤوس ا (غنم، بقر، إبل، حمير..) وخارطة توزعها، واليد العاملة والبنية التحتية للقطاع”.

وطالب الوزير الوكالة الوطنية للإحصاء، باستخدام الآليات والتقنيات العلمية الحديثة، التي تمكن من الوصول إلى إحصاء شامل للثروة الحيوانية، وبأفضل المناهج العلمية المجربة في هذا المجال.

والإحصاء العام للثروة الحيوانية، مشروع قيد الإنجاز بين وزارة التنمية الحيوانية، ووزارة الشئون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، وتتولى الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي التي تخضع لوصاية هذه الأخيرة تنفيذه. وقد وقعت اتفاقيته في شهر أكتوبر من العام الماضي، ومن بين الأهداف العامة للإحصاء، تزويد صناع القرار والقطاعات الحكومية والمستثمرين، بمعطيات دقيقة عن الثروة الحيوانية، من أجل التخطيط الجيد للمشاريع الهيكلية والاستثمارات في القطاع.