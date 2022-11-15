تيرس زمور.. توقيف 46 منقبا سودانيا وضبط 16 آلية

أوقفت فرقة من الدرك الموريتاني، بولاية تيرس زمور شمالي البلاد، 46 سودانيا، على خلفية التنقيب في مناطق يحظر على الأجانب ممارسة نشاط التنقيب فيها.

وأفاد مراسل صحراء ميديا في الولاية، أن فرقة الدرك، ضبطت 16 آلية تستخدم في مجال التنقيب عن الذهب، كانت بحوزة المنقبين المذكورين، في مناطق متفرقة من الحيز الجغرافي المخصص للتعدين الأهلي شمالي تيرس زمور.

وجاء توقيف المنقبين السودانيين وآلياتهم، خلال حملة لقطاع الدرك الوطني في ولاية تيرس زمور، استهدفت الأجانب والآليات في مناطق التنقيب بالولاية، وشملت الحملة مناطق “امجيحدات” و”وديان الخروب” و”لخشيبه” و “لكليب لخظر” ، و “تنومر”.

وكانت السلطات الموريتانية، قررت اعتماد إجراءات جديدة لمنع دخول الآليات الكبيرة إلى ولاية تيرس زمور شمالي البلاد، في محاولة لمنع استخدامها من قبل المنقبين عن الذهب السطحي.

واشترطت للسماح بدخول الآليات للولاية، حصولها على إذن مسبق من وزارة البترول والطاقة والمعادن، أو توفرها على مذكرة تثبت تبعيتها لإحدى الشركات العاملة في الولاية.

أوقفت الدرك قبل أسبوعين في مدينة بير أم اغرين، أقصى شمالي البلاد، 25 سودانيا خلال مزاولتهم نشاط التنقيب السطحي عن الذهب في منطقة امجيحدات.

وكان بعض الموقوفين ينقب باستخدام آليات كبيرة غير مرخصة في تلك المنطقة، فيما كان بعضهم يمارس التنقيب بشكل مباشر، وهو ما يمنع على الأجانب.