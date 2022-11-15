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صوملك: تزويد نواكشوط ونواذيبو بالكهرباء سيشهد بعض الاضطرابات
أعلنت الشركة الموريتانية للكهرباء، (صوملك)، اليوم الثلاثاء، أن تزويد مدينتي نواكشوط ونواذيبو بالكهرباء، سيشهد بعض الاضرابات ابتداء من اليوم، بسبب بعض الأشغال.
وقالت الشركة في بيان لها، إن ” التشغيل التجريبي للحقل الهوائي بقدرة 100 ميغاوات في بولنوار (شمالي البلاد)، سيتسبب في اضطراب مؤقت في تزويد مدينتي نواكشوط ونواذيبو بالطاقة الكهربائية”.
وأضافت الشركة أن التشغيل التجريبي سيبدأ اليوم الثلاثاء، “بعد إجراء الترتيبات اللازمة لذلك من أجل الحفاظ على سلامة المنظومة الكهربائية”.
وأشارت إلى أن تشغيل هذه المحطة سيمكن “من الاعتماد أكثر على الطاقة النظيفة، بدلا من المحروقات المكلفة و الملوثة”.
وقدمت الشركة من خلال بيانها الاعتذار لزبنائها عن الإنزعاجات التي قد تسببها هذه التجارب.