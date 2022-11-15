مصدر عائلي: معاوية ولد الطايع بصحة جيدة

نفى مصدر عائلي في اتصال مع “صحراء ميديا”، مساء اليوم الثلاثاء، أن يكون الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع قد تعرض لوعكة صحية، كما راج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال هذا المصدر القريب جدًا من ولد الطايع، الموجود في العاصمة القطرية الدوحة منذ 2005، إنه “لا صحة للمعلومات الرائجة حول تدهور صحته”.

وأضاف: “وضعه الصحي ممتاز، ولا يعاني من أي شيء”.

وكانت منصات إخبارية موريتانية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، تداولت اليوم خبرًا مفاده أن ولد الطايع “دخل في غيبوبة نقل على إثرها للمستشفى”.

وهو ما نفاه مصدر عائلي بشدة، ووصفه بأنه “خبر كاذب”.

وحكم ولد الطايع موريتانيا إثر انقلاب عسكري عام 1984، وأطيح به في انقلاب آخر عام 2005، ليكون الرئيس الأطول فترة حكم في تاريخ موريتانيا.

وخلال حكمه بدأت التعددية السياسية إثر دستور 1991، ولكن نظامه ظل يوصف من طرف معارضيه بأنه الأكثر شمولية في تاريخ البلد.