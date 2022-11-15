أخبار

انطلاق أنشطة رابطة النساء الموريتانيات المتقاعدات

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أنشطة رابطة النساء المتقاعدات، والتي تهدف الى استمرار عطاء المرأة حتى بعد  التقاعد،  وهي المنظمة الأولى من نوعها حسب القائمين عليها.

وقالت رئيسة الرابطة فاطمة بنت خُبّاه إن المرأة التى بذلت جهدهاوضحت بما تملك من أجل أن تكون مسيرتها العلمية مثمرة،

جاءت المبادرة لإشراك المرأة المتقاعدة، ولتقديم المشورة والدعم التكويني لموظفي القطاعين العام والخاص، وفق كلمة بنت خُباه.

وقال مدير العلاقات مع المجتمع المدني اسلمو ولد عاليين،  إن مفوضية حقوق الانسان، قامت بتحديث قاعدة بيانات حول المنظمات الغيرحكومية لتكون المعلومات متاحة من خلال بوابة FEDDAM لضبط الجمعيات ومتابعة عملها الميداني.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

مقالات ذات صلة

«سياني».. منظمة غير حكومية تسعى للمساواة بين المواطنين

منذ 4 ساعات

وزارة العدل تكون موظفيها حول قوانين النزاعات العقارية

منذ 10 ساعات

صوملك: تزويد نواكشوط ونواذيبو بالكهرباء سيشهد بعض الاضطرابات

منذ 11 ساعة

تيرس زمور.. توقيف 46 منقبا سودانيا وضبط 16 آلية

منذ 12 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى