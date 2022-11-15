انطلاق أنشطة رابطة النساء الموريتانيات المتقاعدات

انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أنشطة رابطة النساء المتقاعدات، والتي تهدف الى استمرار عطاء المرأة حتى بعد التقاعد، وهي المنظمة الأولى من نوعها حسب القائمين عليها.

وقالت رئيسة الرابطة فاطمة بنت خُبّاه إن المرأة التى بذلت جهدها “وضحت بما تملك من أجل أن تكون مسيرتها العلمية مثمرة“،

جاءت المبادرة لإشراك المرأة المتقاعدة، و “لتقديم المشورة والدعم التكويني لموظفي القطاعين العام والخاص“، وفق كلمة بنت خُباه.

وقال مدير العلاقات مع المجتمع المدني اسلمو ولد عاليين، إن مفوضية حقوق الانسان، قامت بتحديث قاعدة بيانات حول المنظمات الغيرحكومية لتكون المعلومات متاحة من خلال بوابة FEDDAM لضبط الجمعيات ومتابعة عملها الميداني.