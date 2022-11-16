الحكومة تبحث مع “أرباب العمل” تسهيل تموين السوق

عقد وزير التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية والسياحة لمرابط ولد بناهي، رفقة وزير التجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقة ، اجتماعا مع بعض رجال الأعمال لبحث طرق تسهيل انسيابية تموين السوق .

وضم الاجتماع بالإضافة للوزيرين، رئيس اتحاد ارباب العمل الموريتانيين، رؤساء اتحادية التجارة ورابطة شرائك الإسمنت، كما ضم إلى جانبهم الأمين العام لوزارة التجارة، ومدير ميناء نواكشوط.

وتطرق الاجتماع، بحسب ما أعلن عنه، للإجراءات التي ستتبع في تسهيل انسيابية تموين السوق بمختلف المواد، وفي مقدمتها المواد الضرورية.

كما تاقش المجتمعون، كيفية تسيير طوابير البواخر في الموانئ، بما يضمن الحصول على البضائع وتوزيعها في الوقت الماسب.