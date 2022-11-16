إحالة مشرع قانون المالية إلى اللجان المختصة «لتعميق دراسته»

أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023، بالإضافة لمشروعي قانونين آخرين إلى اللجان الفنية المختصة، بهدف الدراسة المعمقة.

واطّلع مؤتمر الرؤساء، خلال اجتماع له الثلاثاء، على مشاريع القوانين المحالة من طرف الحكومة، التي مثلها في الاجتماع وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان محمد ولد اسويدات.

وضمت مشاريع القوانين المحالة من طرف الحكومة، مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تمويل موقعة بتاريخ 09 أغسطس 2022، بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة لدعم ميزانوي لتمويل السياسة التنموية من أجل إصلاح القطاع الخاص والرقمي ورأس المال البشري؛

بالإضافة إلى مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 يونيو 2022، بين موريتانيا والصندوق السعودي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب من نهر السينغال.