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اترارزة.. ضبط طنين من بطاطس البذور السامة

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
صورة نشرها منتدى المستهلك
ضبطت فرق من الدرك الموريتاني، في ولاية اترارزة، أكثر من طنين من البطاطس المخصصة للزراعة كبذور، على دفعات متفاوتة موزعة على مقاطعات بتلميت  وتكند وكرمسين.

وبحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء، فقد  تمكنت أيضا  فرق الدرك ببتلميت  وواد الناقة وروصو  اليوم الثلاثاء، من ضبط 5 سيارات رباعية الدفع، وعلى متنها أكثر من 12 طنا من الأرز الأجنبي.

وكانت وزارتا الزراعة والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة قد دعتا يوم الإثنين الماضي، كافة المواطنين إلى الانتباه، إلى أن البطاطس المخصصة للعملية الزراعية كبذور لا يجوز مطلقا استخدامها كغذاء.

وشددت الوزارتان في  بيان على أنه “لا يجوز مطلقا استخدامها كغذاء بأي حال من الأحوال، إذ تعتبر خطرا على الصحة العامة لأنها معالجة بمواد كيميائية ضارة”.

وكان منتدى المستهلك الموريتانى(مستقل) قال الاثنين الماضي، إن كميات من البطاطس غير صالحة للاستعمال البشري “تسربت” إلى الأسواق المحلية، داعيا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المواطنين.

وأضاف المنتدى في بيان، أن شحنة البطاطس كانت “عبارة كميات من البذور موجهة للمزاعين، وتحمل ملصقات تحذيرية باللغة الفرنسية بعدم صلاحيتها للاستهلاك البشرى و الحيوانى”.

وطالب باتخاذ اجراءات عاجلة وفورية لحماية المستهلكين من مثل هذه الحوادت التى تتكرر باستمرار، على حد تعبيره.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

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