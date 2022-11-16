اترارزة.. ضبط طنين من بطاطس البذور السامة

وبحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء، فقد تمكنت أيضا فرق الدرك ببتلميت وواد الناقة وروصو اليوم الثلاثاء، من ضبط 5 سيارات رباعية الدفع، وعلى متنها أكثر من 12 طنا من الأرز الأجنبي.

وكانت وزارتا الزراعة والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة قد دعتا يوم الإثنين الماضي، كافة المواطنين إلى الانتباه، إلى أن البطاطس المخصصة للعملية الزراعية كبذور لا يجوز مطلقا استخدامها كغذاء.

وشددت الوزارتان في بيان على أنه “لا يجوز مطلقا استخدامها كغذاء بأي حال من الأحوال، إذ تعتبر خطرا على الصحة العامة لأنها معالجة بمواد كيميائية ضارة”.

وكان منتدى المستهلك الموريتانى(مستقل) قال الاثنين الماضي، إن كميات من البطاطس غير صالحة للاستعمال البشري “تسربت” إلى الأسواق المحلية، داعيا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المواطنين.

وأضاف المنتدى في بيان، أن شحنة البطاطس كانت “عبارة كميات من البذور موجهة للمزاعين، وتحمل ملصقات تحذيرية باللغة الفرنسية بعدم صلاحيتها للاستهلاك البشرى و الحيوانى”.

وطالب باتخاذ اجراءات عاجلة وفورية لحماية المستهلكين من مثل هذه الحوادت التى تتكرر باستمرار، على حد تعبيره.