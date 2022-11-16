واتساب يعمل على تطوير تحديثات رئيسية جديدة

كشف موقع WABetaInfo، أن تطبيق واتساب للمراسلة الفورية، يعمل على 5 تحديثات رئيسية بما في ذلك تغيير طريقة عمل الدردشات الجماعية وميزات جديدة أخرى في الإصدار التجريبي.

وتشمل الميزات الجديدة التي يتم تطويرها، قسما مخصصا للرسائل القابلة للاختفاء معاد تصميمه بحيث يسهل استخدامه.

والقدرة على فتح الدردشات بسرعة باستخدام رقم هاتفك حتى تتمكن من التحدث؛ وتطوير وضعية تتيح لك إضافة رقم هاتف إضافي إلى حسابك الحالي على واتساب.

بالإضافة إلى كتم صوت تلقائي عند الانضمام إلى مجموعات واتساب كبيرة؛ ودعم جديد لميزة “عدم الإزعاج” على مستوى النظام، والتي ستكشف عن المكالمات الفائتة أثناء “كتم الصوت”.

و لم يُحدد موعد طرح جميع هذه الميزات في الإصدار العام من واتساب، إلا أن الأمر قد يستغرق أياماً أو أسابيع، في حين قد تستغرق بعض التحديثات شهوراً.