كوب 27.. موريتانيا تدعم مبادرات للنوع وتسيير النفايات

وتهدف هذه المبادرات الى ضمان إدماج النساء في السياسات الأفريقية في مجال التكيف مع المناخ، وزيادة التسيير ونسبة استخدام النفايات الصلبة من 10 الى 50٪ في افريقيا لأفق 2050 مع التخفيض من انبعاث المتان.

وتشجع المبادرة المصرية، فرص الاستثمارات المدرة للتشغيل الأخضر على المستوى الاقليمي.

وشاركت الوزيرة الموريتانية، خلال مؤتمر المناخ، في عرض قدمته المملكة المتحدة بعنوان ” تعزيز التأقلم والفرص المناخية لصالح النساء والفتيات”.

كما شاركت في اجتماع وزاري رفيع المستوى، حول الحوار من أجل طموحات المناخ لأفق 2030، والحوار حول تمويل المناخ، وذلك قبل أن تعقد اجتماعا ثنائيا مع نائبة رئيسة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية جو بوري.