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كوب 27.. موريتانيا تدعم مبادرات للنوع وتسيير النفايات

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة
أعلنت  وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في الحكومة الموريتانية  لاليا كمرا، دعم بلادها للمبادرات الخاصة بالنوع وتسيير النفايات، التي أطلقتها الرئاسة المصرية خلال الدورة ال27 لمؤتمر الاطراف حول المناخ.

وتهدف هذه المبادرات الى ضمان إدماج النساء في السياسات الأفريقية في مجال التكيف مع المناخ، وزيادة التسيير ونسبة استخدام النفايات الصلبة من 10 الى 50٪ في افريقيا لأفق 2050 مع التخفيض من انبعاث المتان.

وتشجع المبادرة المصرية، فرص الاستثمارات المدرة للتشغيل الأخضر على المستوى الاقليمي.

وشاركت الوزيرة الموريتانية، خلال مؤتمر المناخ، في عرض قدمته المملكة المتحدة بعنوان ” تعزيز التأقلم والفرص المناخية لصالح النساء والفتيات”.

كما شاركت في اجتماع وزاري رفيع المستوى، حول الحوار من أجل طموحات المناخ لأفق 2030، والحوار حول تمويل المناخ، وذلك قبل أن تعقد اجتماعا ثنائيا مع نائبة رئيسة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  جو بوري.

 

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

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