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الحزب الحاكم يؤجل نشاطا بمناسبة الدخول السياسي

صورة الشيخ محمد حرمه الشيخ محمد حرمه تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 45 دقيقة
رئيس حزب الإنصاف - محمد ماء العينين ولد أييه (أرشيف)

قرر حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، تأجيل نشاط سياسي كان ينوي تنظيمه يوم الجمعة المقبل بمناسبة الدخول السياسي للموسم 2022 – 2023.

وتأجل النشاط الذي سيقام في قصر المؤتمرات القديم، حتى يوم السبت المقبل، وفق ما أعلنت اللجنة الإعلامية للحزب الحاكم.

ولم تكشف اللجنة سبب تأجيل الحدث الذي وصفته بأنه “تظاهرة سياسية هامة”.

ويأتي التأجيل بعد أيام من استقبال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لأحزاب الأغلبية وحديثه معها حول التحضير للانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية المقبلة.

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صورة الشيخ محمد حرمه الشيخ محمد حرمه تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 45 دقيقة

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