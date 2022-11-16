محمد بن سلمان يتكفل بترميم المركز الإسلامي في جاكرتا

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، تكفل المملكة العربية السعودية بترميم المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، إثر تعرضه الشهر الماضي لحريق أتلف أجزاء كبيرة منه.

وأوردت الوكالة السعودية للأنباء أن إعلان ولي العهد يأتي “تجسيداً للعلاقات الأخوية التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا الشقيقة”.

وأضاف نفس المصدر أن قرار ولي العهد “تأكيد على حرصه واهتمامه بالمراكز الإسلامية في الدول الشقيقة والصديقة كافة، لما لها من دور كبير في تربية الأجيال الناشئة، ونشر سماحة الإسلام ورسالته القائمة على السلام والاعتدال والحوار”.

ويعد المركز الإسلامي واحدة من معالم مدينة جاكرتا، تبلغ مساحته قرابة 110 آلاف متر مربع، ويضم مسجدًا بمساحة 2200 مترًا مربعًا يتسع لأكثر من 20 ألف مصلٍ.

كما يضم مركزًا للدراسات البحثية، وقاعة للمؤتمرات.

ويزور ولي العهد السعودي إندونيسيا للمشاركة في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي انعقدت في مدينة بالي الإندونيسية.