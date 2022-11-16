سفيرة الولايات المتحدة في موريتانيا تزور «المحظرة»

زارت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في موريتانيا سينثيا كيرشت، اليوم الأربعاء، مؤسسة «المحظرة الشنقيطية الكبرى» بمدينة أكجوجت شمالي موريتانيا.

وقالت مؤسسة «المحظرة الشنقيطية الكبرى» في بلاغ إن الديبلوماسية الأمريكية «اطلعت خلال الزيارة على سريان العمل داخل هذا السرح العلمي الكبير».

وأشار المصدر ذاته إلى أن السفيرة عبرت عن ارتياحها لهذه الزيارة « مثمنة الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسة المحبة في نشر التعاليم الدينية السمحة ومحاربة الغلو والتطرف»، وفق بلاغ المؤسسة.

واستقبلت السفيرة من طرف رئيس مؤسسة المحظرة الشنقيطية الكبرى محمد تقي الله ولد الطالب جدو رفقة طاقم المؤسسة، فيما تلقت شرحا عن سير العملية التربوية داخل «المحظرة الشنقيطية الكبرى» وظروف طلابها و أهم الانجازات التي تحقق منذ إنشائها.

والمحظرة الشنقيطية الكبرى هي مؤسسة تعليم جامعية، تهتم بالعلوم الدينية الأصلية.

و قد أنشئت بمرسوم صادر منتصف فبراير 2019، و هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال الإداري و المالي و التربوي و يوجد مقرها بمدينة أكجوجت بولاية انشيري.