موريتانيا.. تعيينان في وزارتي المالية والتهذيب الوطني 

أجرى مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي، تعيينين في وزاراتي المالية والتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي.

فعلى مستوى وزارة المالية، فقد عينت الحكومة، الطيب ولد مين، وهو حاصل على شهادة ماستر في المالية مكلفا بمهمة في ديوان الوزير.

أما في وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي. ، فقد عينت الحكومة الكحلة بنت سيدي آكحيل مديرة للشؤون الإدارية والمالية في الإدارة المركزية للوزارة.

وكانت تشغل بنت سيدي آكحيل منصب مكلفة بالتعليم الأساسي سابقا، وهي معلمة.