أخبار

موريتانيا.. تعيينان في وزارتي المالية والتهذيب الوطني 

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

أجرى مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي، تعيينين في وزاراتي المالية والتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي.

فعلى مستوى وزارة المالية، فقد عينت الحكومة، الطيب ولد مين، وهو حاصل على شهادة ماستر في المالية مكلفا بمهمة في ديوان الوزير.

أما في وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي. ، فقد عينت الحكومة  الكحلة بنت سيدي آكحيل مديرة للشؤون الإدارية والمالية في الإدارة المركزية للوزارة.

وكانت تشغل بنت سيدي آكحيل منصب مكلفة بالتعليم الأساسي سابقا، وهي معلمة. 

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

مقالات ذات صلة

موريتانيا.. تحديد يوم وطني  للمدرسة الجمهورية 

منذ 38 دقيقة

سفيرة الولايات المتحدة في موريتانيا تزور «المحظرة»

منذ 3 ساعات

محمد بن سلمان يتكفل بترميم المركز الإسلامي في جاكرتا

منذ 6 ساعات

الحزب الحاكم يؤجل نشاطا بمناسبة الدخول السياسي

منذ 9 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى