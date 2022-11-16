موريتانيا.. تحديد يوم وطني  للمدرسة الجمهورية 

صدق مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه على مشروع مرسوم يقضي بتكريس يوم وطني للمدرسة الجمهورية.

ويهدف مشروع المرسوم إلى ترسيم يوم الثلاثين أكتوبر من كل سنة يوما وطنيا للمدرسة الجمهورية.

وسيخلد هذا اليوم سنويا على امتداد التراب الوطني في كل الولايات والمقاطعات، وتكرم اثناء التظاهرات المخلدة له «الشخصيات والهيئات ذات الاسهام في نجاح المدرسة الجمهورية وفي استمراريتها»، وفق بيان مجلس الوزاراء.

وكانت الاتحادية الوطنية لرابطات آباء التلاميذ آباء التلاميذ في موريتانيا، قد نظمت في الثلاثين من أكتوبر الماضي، مسيرة شعبية لدعم «المدرسة الجمهورية» وتوحيد الزي المدرسي

وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت اتخاذ حزمة من الإجراءات مع بداية هذا الموسم الدراسي، تتضمن حصر السنة الأولى في المدارس العمومية، وتوحيد الزي المدرسي وتعميمه على تلاميذ المرحلة الابتدائية.