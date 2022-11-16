الحكومة تصدق على تخطيط مدينتين جديدتين 

صدق مجلس الوزاراء الموريتاني خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مخططي تقطيع مدينتين جديدتين في ولايتي لعصابة وغورغول.

ويقع المخطط العمراني الأول في مدينة «ماغه» الجديدة الواقعة في مقاطعة باركيول بولاية لعصابة.

ويهدف المخطط، الذي يغطي مساحة اجمالية تقدر ب 325 هكتار، إلى «تعزيز جهود السلطات العمومية في مجال تجميع البلدات»، وفق بيان مجلس الوزراء.

وقالت الحكومة إن المخطط الجديد سيسهل على السكان الولوج «إلى مختلف الخدمات والشبكات مع انشاء إطار عمراني ملائم وحديث يستجيب للقواعد العمرانية مع ضمان السكينة والأمن».

أما المخطط العمراني الثاني فيقع في «مدينة العطف» الجديدة التابعة لمقاطعة كيهدي بولاية غورغول.

ويهدف المخطط بحسب الحكومة إلى تعزيز جهود السلطات العمومية في مجال تجميع البلدات، مشيرة إلى أن الأمر سيسهل على السكان الولوج الى مختلف الخدمات والشبكات.

ويغطي مخطط مدينة «العطف الجديدة». مساحة إجمالية تقدر بـ 97 هكتارا.