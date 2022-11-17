موريتانيا.. السفارة الفرنسية تنظم أياما مفتوحة حول الرياضة

أعلنت السفارة الفرنسية في موريتانيا، واللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الموريتانية تنظيم أيام المفتوحة، حول الرياضة في موريتانيا يومي 18 و19 نوفمبر الجاري في المعهد الفرنسي بنواكشوط.

وحسب بيان مشترك، فإن هذا النشاط “يهدف إلى تسليط الضوء على تنوع الرياضات المعتمدة في موريتانيا، وتشجيع ممارسة الرياضة”.

وقال البيان إن الغرض من هذه الأيام “هو توفير فضاء للاجتماع والالتقاء، مع 23 اتحادًا رياضيًا، ستحضر التظاهرة، لنقاش تعزيز ممارسة الرياضات المختلفة من خلال عذة ورش ستشهدها هذه الأيام”.

أضاف البيان أن “هذه الأيام ستوفر فضاء للنقاش والتفكير في تحديات تطوير الرياضة في موريتانيا، بمشاركة مهنيين من القطاع، وكبار الرياضيين، وقادة نوادي أو اتحادات، وجامعيين وصحفيين، موريتانيين وفرنسيين”.