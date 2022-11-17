ألمانيا تقرر سحب قواتها من مالي العام المقبل

قر رت ألمانيا إنهاء مشاركتها في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي بحلول أواخر العام المقبل، وفق ما أفاد مصدر حكومي .

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر حكومي إنه “بحلول أواخر العام 2023 على أبعد تقدير، سينهي الجنود الألمان مشاركتهم في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي +مينوسما+”.

وكانت بريطانيا وساحل العاج قد أعلنتا في وقت سابق هذا الأسبوع أنهما ستنسحبان من المهمة، وقالت لندن إن الحكام العسكريين في مالي “ليسوا على استعداد للعمل معنا لتحقيق استقرار وأمن مستدامين”.

ويوجد الجيش الألماني في مالي منذ عام 2013، ويشارك بما يصل إلى 1400 عسكري في مهمة مينوسما، وكان يؤمل أن تعوض القوات الألمانية جزئيا انسحاب القوات الفرنسية في وقت سابق من هذا العام.

وواجهت القوات الألمانية صعوبات متزايدة في الأشهر الأخيرة، واضطرت مرارا إلى تعليق دوريات استطلاع لعدم منحها تصاريح طيران.

وقال متحدث باسم الجيش الألماني لوسائل إعلام محلية، إن القوات لم تتمكن من إجراء استطلاع جوي بطائرة مسيرة لأكثر من شهر، مؤكدا أن “الاستطلاع الأرضي مستمر ولكن من دون الاستطلاع الجوي الداعم”.