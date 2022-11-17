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غزواني لمحمد السادس: موريتانيا حريصة على تطوير علاقاتها مع المغرب

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قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس،  إن موريتانيا حريصة على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بينها مع المغرب «خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين» .

جاء ذلك في برقية تهنئة أرسلها  إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة احتفال بلده بعيده الوطني. 

وجاء في البرقية « بمناسبة احتفال المملكة المغربية بعيدها الوطني، يسرني أن أعبر لجلالتكم عن أحر التهاني متمنيا للشعب المغربي الشقيق، المزيد من التقدم والرخاء.» 

ويخلد المغاربة غداَ الجمعة  الذكرى الـ 67 لعيد استقلالهم.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

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