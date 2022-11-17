غزواني لمحمد السادس: موريتانيا حريصة على تطوير علاقاتها مع المغرب

قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، إن موريتانيا حريصة على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بينها مع المغرب «خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين» .

جاء ذلك في برقية تهنئة أرسلها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة احتفال بلده بعيده الوطني.

وجاء في البرقية « بمناسبة احتفال المملكة المغربية بعيدها الوطني، يسرني أن أعبر لجلالتكم عن أحر التهاني متمنيا للشعب المغربي الشقيق، المزيد من التقدم والرخاء.»

ويخلد المغاربة غداَ الجمعة الذكرى الـ 67 لعيد استقلالهم.