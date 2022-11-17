رسميا..  السنغالي ماني يغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، أن نجم المنتخب ساديو مانيه سيغيب عن نهائيات مونديال قطر 2022، لاصابته في ساقه اليمنى.

وقال طبيب المنتخب مانويل ألفونسو في حساب «أسود التيرانغا» على موقع تويتر «للأسف، أظهر فحص الرنين المغناطيسي اليوم (الخميس) ان تطو ر (التعافي) ليس ملائما كما كنا نعتقد، ونحن مضطرون آسفين لإعلان انسحاب ساديو من كأس العالم».

وسيلعب المنتخب السنغالي في المجموعة الأولى بجانب قطر وهولندا والإكوادور، وستلعب أول مباراتها الاثنين القادم ضد منتخب هولندا.

وكان المهاجم السنغالي قد اشتكى من آلام في الساق خلال مواجهة بايرن ميونخ وفيردر بريمن الماضية، في مسابقة الدوري الألماني، قبل أن يخرج من أرضية الملعب بطلب منه، ويتم استبداله عند الدقيقة 21 من زمن المباراة.

وشارك ماني البالغ من العمر 30 عاما في 59 مباراة دولية مع منتخب السنغال، سجل خلالها 31 هدفا، وقاده للفوز بلقب كأس أمم أفريقيا 2021.