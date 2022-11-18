موريتانيا.. 15 مليون يورو لعصرنة ميناء خليج الراحة 

وقعت إدارة ميناء خليج الراحة بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو على اتفاقية اكتمال التمويل الألماني لمشروع عصرنة ميناء خليج الراحة بغلاف مالي وصل 15 مليون يورو.

ووقعت الاتفاقية فيرنا كانسل باسم التعاون الألماني ، ومدير ميناء خليج الراحة الطالب ولد سيد أحمد، وفق بلاغ للميناء.

وحسب الصفحة الرسمية للميناء فقد تم إطلاق مناقصة دولية أمام جميع المقاولين والناشطين في القطاع الخاص المحلي من أجل المشاركة في المشروع الذي سيتيح مئات فرص شغل أمام سكان نواذيبو، كما سيساهم في تحديث للميناء والتحسين من خدماته.

ويشمل مشروع العصرنة، وفق المصدر، بناء 500 مخزن لفائدة الصيادين التقليديين وسوق للسمك ، وإحداث شبكة طرق داخلية بطول 7 كيلومترات وتحديث وتوسعة شبكة الصرف الصحي.