زين العابدين: ارتفاع سعر البصل والبطاطا سببه اضطراب البحر

قال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل في موريتانيا، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إن “الارتفاعات المسجلة في مادة البصل والبطاطا مؤخرا بالسوق المحلية، يعود الي اضطرابات في البحر حالت دون رسو وتفريغ السفن المحملة بالمادتين”.

جاء ذلك في تغريدة له اليوم الجمعة على حسابة في تويتر، عبر فيها عن رغبته في طمأنة المستهلكين بخصوص ارتفاع هاتين المادتين.

وأضاف رئيس أرباب العمل في تغريدته أنه “مع التحسن المسجل اليوم بدات السفن بالتفريغ، وهو ما سيترتب عليه استمرار التموين الطبيعي وعودة أسعار مادة البصل والبطاطا لوضعيتها”. حسب تعبيره.

وكان وزيرا التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية والسياحة لمرابط ولد بناهي، و التجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقة ، اجتماعا قبل أيام مع بعض رجال الأعمال لبحث طرق تسهيل انسيابية تموين السوق .

وضم الاجتماع بالإضافة للوزيرين، رئيس اتحاد ارباب العمل الموريتانيين، رؤساء اتحادية التجارة ورابطة شرائك الإسمنت، كما ضم إلى جانبهم الأمين العام لوزارة التجارة، ومدير ميناء نواكشوط.

وتطرق الاجتماع، بحسب ما أعلن عنه، للإجراءات التي ستتبع في تسهيل انسيابية تموين السوق بمختلف المواد، وفي مقدمتها المواد الضرورية.

كما تاقش المجتمعون، كيفية تسيير طوابير البواخر في الموانئ، بما يضمن الحصول على البضائع وتوزيعها في الوقت الماسب.