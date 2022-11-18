موريتانيا.. تجديد هيئات الجمعية الوطنية (أسماء)

جددت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) اليوم الجمعة، هيئاتها وفقا للمادة 15 والمادة4 من النظام الداخلي للجمعية وجاءت تشكله الهيئات على النحو التالي:

النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية :النائب سيدني درامان سوخنا النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية؛النائب القطب ولد أمات

_ النائب الثالث لرئيس الجمعية الوطنية النائب:الحسن باها

_ النائب الرابع لرئيس الجمعية الوطنية؛النائب هاشم ولد الساموري

_النائب الخامس لرئيس الجمعية الوطنية؛النائب عالى ولد الدولة

المسير المالي النائب؛الحسين ولد ببوط

الكاتب الأول؛ النائب محمد ديدي الكاتب الثاني: النائب صو أبو دمبه

الكاتب الثالث؛ النائب لادجي تراورى الكاتب الرابع؛ النائب فاطمه اعل محمود

_ الكاتب الخامس؛النائب محمد يحي ولد مختاري

وتم خلال الجلسة؛انتخابات المقرر العام للميزانية النائب؛ النانه بنت شيخنا