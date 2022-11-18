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موريتانيا.. تجديد هيئات الجمعية الوطنية (أسماء)
جددت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) اليوم الجمعة، هيئاتها وفقا للمادة 15 والمادة4 من النظام الداخلي للجمعية وجاءت تشكله الهيئات على النحو التالي:
النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية :النائب سيدني درامان سوخنا النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية؛النائب القطب ولد أمات
_ النائب الثالث لرئيس الجمعية الوطنية النائب:الحسن باها
_ النائب الرابع لرئيس الجمعية الوطنية؛النائب هاشم ولد الساموري
_النائب الخامس لرئيس الجمعية الوطنية؛النائب عالى ولد الدولة
المسير المالي النائب؛الحسين ولد ببوط
الكاتب الأول؛ النائب محمد ديدي الكاتب الثاني: النائب صو أبو دمبه
الكاتب الثالث؛ النائب لادجي تراورى الكاتب الرابع؛ النائب فاطمه اعل محمود
_ الكاتب الخامس؛النائب محمد يحي ولد مختاري
وتم خلال الجلسة؛انتخابات المقرر العام للميزانية النائب؛ النانه بنت شيخنا