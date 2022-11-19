موريتانيا.. 354 طالبا يشاركون في مسابقة “المتون المحظرية”

انطلقت الجمعة على مستوى الولايات الداخلية الموريتانية، مسابقة جائزة رئيس الجمهورية لحفظ وفهم المتون المحظرية، التي تستمر على مدى ثلاثة أيام.

ويشارك في نسخة هذا العام من الجائزة 354 متسابقا على المستوى الوطني، وتشمل كافة المتون المعروفة بالمحظرة الشنقيطية (القرآن الكريم وعلومه والحديث وعلومه والسيرة النبوية الشريفة والفقه وأصوله والمنطق والبيان واللغة العربية بكافة فروعها).

وتهدف الجائزة بحسب ما أعلن عنه إلى تشجيع طلاب المحظرة على القراءة والتميز، إضافة إلى الحفاظ على خصوصية البلد وتميزه في مجال التعليم المحظري، وكذا ضمان استدامة منهج طلاب المحظرة في حفظ وتدريس المتون.

وأطلقت هذه الجائزة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 16 سبتمبر 2020، ويفتح باب المسابقة أمام طلبة المحاظر الموريتانيين الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة، للتباري في إتقان النصوص المحظرية المعتمدة للتدريس في غالبية المحاظر في البلاد، على أن يمنح من يتصدرون المسابقة جوائز معتبرة ويمنع الفائزون الثلاثة الأوائل في المسابقة من المشاركة فيها مرة أخرى.

ويتنافس الطلاب في الامتحان على 45 مقعدا بمعدل ثلاثة مقاعد لكل ولاية، يحصل الفائز الأول على 5 ملايين أوقية قديمة والثاني على أربعة ملايين، والثالث على ثلاثة ملايين ، وبقية 45 سيحصل كل واحد منهم على ثلاثمائة ألف أوقية قديمة.