موريتانيا.. «الوطني للشباب» يختتم «حلقات الاستماع»

اختتم المجلس الوطني للشباب، الجمعة، حلقات الاستماع للفئات الشبابية، وتبادل النقاش معها حول التحديات والتطلعات والحلول للواقع الشبابي في كافة المجالات والميادين.

وقد نظم المجلس ثلاثة عشرة حلقة استماع مع الفئات الشبابية، يمثلون النقابات الطلابية بجامعة نواكشوط والمنمين والمزارعين والفنانين التشكيليين والفاعلين في المجتمع المدني والمجالس الإستشارية في البلديات والشباب الفاعلين في مجال ريادة الأعمال والرقمنة والابتكار والهيئات التي تنشط في محاربة التسرب المدرسي.

كما شملت الجلسات العمال غير المصنفين والنجارين والحرفيين والميكانيكيي،ن والروابط المعنية بالعاطلين عن العمل، وحملة الشهادات، والصيادين والمزارعين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والفاعلين في الحقل الرياضي، والروابط الثقافية.

وقالت رئيسة المجلس زينب عبد الجليل، إن تنظيم هذه الحلقات مع كافة الفئات الشبابية، مجرد مرحلة أولى للتعارف، ومنهج جديد لتأسيس علاقة جدية مع الشباب، تعتمد القرب منه والبحث عن الحلول لمشاكله بشكل فعلي.

وأضافت أن المجلس سيبرز إبداعات المتميزين ويدعمهم، وسيكون معهم بشكل دائم، وأن ما أفرزته جميع الحلقات من تمحيص لكافة المشاكل التي يعاني منها الشباب، وطرح أنواع الحلول لها من طرف الشباب، سيكون محل اهتمام جدي من طرف المجلس، وجزء من خطة عمله.