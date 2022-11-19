رئيس المجلس الأوروبي يزور موريتانيا غدًا الأحد

علمت صحراء ميديا، أن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، سيبدأ زيارة عمل غدا الأحد لموريتانيا.

وأشارت المصادر إلى أن الديبلوماسي الأوروبي سيلتقي خلال زيارته مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وكذا الوزير الأول محمد ولد بلال.

وكان شارل ميشيل قد التقى بولد الغزواني في فبراير 2022 في العاصمة البلجيكية بروكسيل، على هامش للاتحادين الأفريقي والأوروبي.

وشارك الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم السبت في القمة الفرنكوفونية المنعقد في مدينة جربة التونسية.

وكان رئيس المجلس الأوروبي قد التقى اليوم بالرئيس التونسي قيس سعيد على هامش القمة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.