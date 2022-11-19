الدرك يفتتح ثكنة جديدة له في مدينة سيلبابي

دشن قطاع الدرك الموريتاني اليوم السبت، ثكنة جديدة للقطاع بمدينة سيلبابي عامة ولاية گيديماغه.

الثكنة التي أشرف على تدشينها وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي، رفقة قائد أركان الدرك الفريق عبد الله ولد أحمد عيشه، تضم مقرا لقيادة كتيبة الدرك بولاية گيديماغه، ومقرا لفرقة الدرك الإقليمي لسيلبابي.

كما تضم الثكنة المدشنة مكاتب إدارية ، ومبنى ومطعما للأفراد، ومحطة للوقود، وأبراج مراقبة، وساحة للعلم ومرآبا للسيارات.

وقال قائد أركان الدرك ، إن قطاعه سيدشن خلال شهر نوفمبر الجاري عددا من المنشآت التي تم تشييدها في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن تشييد هذه المنشآت يدخل في إطار الخطة الخمسية الهادفة إلى تحديث وعصرنة البنية التحية للدرك الوطني، مؤكدا عزم القطاع، مواصلة مسيرة العصرنة والتحديث.