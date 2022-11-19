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موريتانيا تعزي فلسطين في ضحايا حريق بقطاع غزة

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج

قدمت موريتانيا عن تعازيها للسلطة والشعب الفلسطينيين بعد وفاة أكثر من عشرين مواطنا فلسطينيا في حريق شب في نبنى سكني  في جباليا.

جاءت تعزية موريتانيا من خلال بيان صادر اليوم السبت عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج.

وقالت الخارجية: “تلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، ببالغ الحزن والأسى، أنباء الحريق الذي أسفر عن استشهاد ما يربو على عشرين شخصا، في مبنى سكني بجباليا في قطاع غزة”.

وأضافت الوزارة أنها « تقدم باسم الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حكومة وشعبا، أحر التعازي وأخلص المواساة للسلطة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني ».

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

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