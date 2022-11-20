كيديماغه.. اجتماع لبحث مكافحة الحرائق في ريف الولاية

عقدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة لاليا كمرا اجتماعا في مدينة سيلبابي ضم السلطات الإدارية والأمنية والفاعلين المحليين المعنيين بحملة التحسيس حول الوقاية من الحرائق البرية في ولاية كيدي ماغة..

واستعرض اللقاء وضعية حملة شق وصيانة الخطوط الواقية من الحرائق البرية، وتبادل كما بحث بعض مقترحات السكان عبر ممثليهم بغية تحسين طاقم التعبئة، وشق الخطوط الواقية من الحرائق البرية وتوسعتها.

وكانت الوزيرة زارت قبل ذلك بلدية ” امباي جام” سفيرة ألمانيا الاتحادية في موريتانيا ايزابل هنين، اطلعت خلالها على نشاطات رابطة التسيير المحلي الجماعي لولاية كيدي، ماغة ضمن المشروع المشترك للمصادر الطبيعية الأرضية المنفذ من طرف التعاون الألماني.

كما تعرفت على النتائج التي حققها المشروع في مجالات تثبيت التربة، وتطوير وترقية تسيير لا مركزي للموارد الطبيعية وتثمين المنتجات الغابوية غير الخشبية.

كما اطلعت الوزيرة والوفد المرافق لها على نماذج من المواد الغذائية ذات الأصل النباتي، تم تحويلها من طرف السكان المستفيدين من تدخلات المشروع كالزيوت وغيرها .

و يمكن تسويق هذه المواد من خلق مداخيل وفرص تشغيل خضراء للسكان الريفيين المنضوين في رابطات التسيير المحلي الجماعي.

وأكدت الوزيرة أمام سكان بلدية امباي جام، على ضرورة العمل من أجل استدامة هذا النوع من المشاريع، بفضل ترقية تحويل المعارف والخبرات، وتبني التجارب الناجحة من طرف المندوبيات الجهوية للوزارة والمديرية المكلفة بحماية الطبيعة.