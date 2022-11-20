رئيس المجلس الأوروبي يبدأ زيارة لموريتانيا

بدأ رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشل،اليوم الأحد، زيارة لموريتانيا تدوم يومين، من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وكذا الوزير الأول محمد ولد بلال، وعددا من المسؤولين الموريتانيين.

واستقبل المسؤول الأوروبي بمطار نواكشوط الدولي أم التونسي من طرف الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، والوزير الأمين العام للحكومة، وسفير موريتانيا في ابروكسيل،.

وأجرى المسؤول الأوروبي مع الوزير الأول الموريتاني، بقاعة الشرف بالمطار، مباحثات بحضور سفير موريتانيا في ابروكسيل ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، تناولت مجالات التعاون بين الجانبين تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان شارل ميشيل، قد التقى بالرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني في فبراير 2022 في العاصمة البلجيكية بروكسيل، على هامش قمة للاتحادين الأفريقي والأوروبي.

وشارك الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أمس السبت في القمة الفرنكوفونية المنعقد في مدينة جربة التونسية.

وكان رئيس المجلس الأوروبي قد التقى بالرئيس التونسي قيس سعيد على هامش القمة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.