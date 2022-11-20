مدافع أندرلخت يخلف «ماني» في تشكيلة منتخب السنغال

قررت الاتحاد السنغالي لكرة القدم، استبدال نجم بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم ساديو ماني، الذي حرمته الإصابة من خوض مونديال قطر 2022، بمدافع أندرلخت البلجيكي الشاب موسى نداي (20 عاماً)، وفق ما أفاد مدربها أليو سيسيه الأحد.

وأكد آليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، أن تعويض لاعب بحجم ساديو ماني نجم بايرن ميونخ في كأس العالم 2022، أمر صعب.

وقال آليو سيسيه مدرب منتخب السنغال قبل مواجهة هولندا في كأس العالم قطر 2022: “نشعر بالسوء بسبب غياب ساديو ماني ونتمنى له الشفاء العاجل”.

وواصل: “تعويض لاعب مثل ساديو ماني أمر صعب لكننا اخترنا لاعباً واعداً بديلاً عنه”.

وتابع: “طموحاتنا كبيرة وسنحاول تقديم كل ما لدينا في كأس العالم، مجموعة لاعبينا جاهزة وسبق وأن خضنا مباريات صعبة”.

وأضاف: “نمتلك طريقة خاصة باللعب ويهمنا الحفاظ على هويتنا الكروية.. لدينا ميزات فنية سنحاول استغلالها”.

كان الاتحاد السنغالي لكرة القدم، قد أعلن الأسبوع الماضي، غياب ساديو ماني رسميا عن المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، بسبب الإصابة.

ويوجد منتخب السنغال في المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2022، بجانب منتخبات قطر وهولندا والإكوادور.