وزارة النقل: تراجع عدد ضحايا حوادث السير بنسبة 70 ‎%‎

أعلنت وزارة التجهيز والنقل أن الاستراتيجية، التي نفذتها القطاعات الحكومية المعنية بالسلامة الطرقية، خففت نسبة ضحايا الحوادث هذا العام بنسبة تزيد على سبعين في المائة.

جاء ذلك على لسان الأمين العام للوزارة عبد القادر اسليمان، على هامش زيارة أداها وزير التجهيز والنقل وطاقمه للفرق المخصصة للحملة الوطنية للتحسيس حول السلامة الطرقية والموجودة على المحاور الطرقية الأربعة المؤدية للعاصمة نواكشوط .

وقال ولد اسليمان إن السلامة الطرقية تكتسي أهمية خاصة لدورها في الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، مشيرا إلى أنها تأتي في صدارة تعهدات الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تجسدت في مناقشة السلامة الطرقية في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تولي فخامته الشأن العام.

وخلدت موريتاني اليوم العالمي والافريقي لذكرى ضحايا حوادث السير، من خلال تقسيم مناشير لتوعية وتحسيس المواطنين و خاصة السائقين لحثهم على اتخاذ الإجراءات التي ينبغي توفرها من أجل القضاء على حوادث السير أو الحد منها.