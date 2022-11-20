مونديال قطر.. افتتاح يرصد “حلم” التنظيم وتعايش الشعوب

انطلقت اليوم الأحد، بطولة كأس العالم لكرة القدم، “قطر 2022″، في أول نسخة لهذا الحدث العالمي على أرض عربية وإسلامية، بحضور آلاف المشجعين، وزعماء العالم.

وتميز الحفل بعروض حول التقارب كل شعوب البشرية، والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية واحترام ثقافات الشعوب.

كما شهد الحفل عرضا حمل عنوان “حالمون”، وهو أغنية جديدة تنضاف إلى قائمة الأغاني الرسمية لبطولة كأس العالم.

وتضمن الحفل، تقديم لوحات ترصد جانبا من تاريخ المنطقة، وتاريخ البطولة نفسها، كما شهدت احتفالية افتتاح كأس العالم لعام 2022، عرض عدد من الأغاني لجميع نسخ العالم، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي بعنوان “الحلم”، والذي يسرد جهود الدولة اللقطرية في استضافة كأس العالم 2022.

شارك في حفل الافتتاح الممثل العالمي مورجان فريمان، وغانم المفتاح سفير النوايا الحسنة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المغنيين منهم، نجم فرقة BTS جونجكوك، رفقة القطري فهد الكبيسي في غناء الأغنية الرسمية الخاصة كأس العالم، والتي تأتي بعنوان Dreamers، وتعد تلك آخر أغنية رسمية خاصة بكأس العالم.

حضر الحفل عدد من زعماء العالم بينهم ملك الأردن عبد الله الثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرؤساء: الجزائري عبد المجيد تبون، والمصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس، والسنغالي ماكي سال، والرواندي بول كاغامي، إضافة لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.