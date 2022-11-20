وزير الزراعة: نعتزم إعداد استيراتيجية للتدخل في بنشاب

قال وزير الزراعة في الحكومة الموريتانية، يحي ولد أحمد الوقف، إن قذاعه يعتزم إعداد دراسة تدخله في مقاطعة بنشاب عن طريق مشروع تطوير وتنمية الواحات لتشكل فرصة لمواكبة المزارعين في مجال زراعة النخيل والخضروات.

جاء ذلك خلال اجتماع له اليوم الأحد في مقاطعة بنشاب مع بعض المزارعين، ضمن جولة له في ولاية انشيري لمتابعة سير الحملة الزراعية لموسم 2022_2023.

وأضاف الوزير أنه “سيتم لاحقا إيفاد بعثة فنية، لتقييم المقدرات الزراعية في مجال الواحات ، كما سيتم دعم التعاونيات الزراعية النسوية الهشة عن طريق المشروع الجهوي لدعم مبادرة الري في الساحل”.

ودعا ولد الوقف رجال الأعمال الموريتانيين الذين بذلوا جهودا كبيرة من أجل مواكبة القطاع الزراعي، إلى الاستثمار في الزراعة على مستوى ولاية إنشيري عموما ومقاطعة بنشاب على وجه الخصوص.

وأكد أن “الاستثمار في الزراعة في هذه الولاية، ضروري لوجود أراضي صالحة للزراعة ومياه ومقدرات طاقوية من شمس ورياح قابلة الاستغلال في خدمة الزراعة.