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نواكشوط.. لقاء بين الرئيس الموريتاني ورئيس المجلس الأوروبي

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
استقبل الرئيس الموريتاني،  محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الأحد، رئيس المجلس الأوروبي،  شارل ميشل، الذي وصل نواكشوط في زبارة تستمر يومين.

وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فقد أجرى الرئيسان  مباحثات على انفراد، قبل أن توسع لتشمل أعضاء الوفدين المرافقين.

وأضافت أن  المباحثات تطرقت لعلاقات التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة.

ووصل رئيس المجلس الأوروبي، ،اليوم الأحد، لنواكشط في زيارة   تدوم يومين، واستقبل بمطار نواكشوط الدولي أم التونسي من طرف الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، والوزير الأمين العام للحكومة، وسفير موريتانيا في ابروكسيل،.

وأجرى المسؤول الأوروبي مع الوزير الأول الموريتاني، بقاعة الشرف بالمطار، مباحثات بحضور سفير موريتانيا في ابروكسيل ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، تناولت مجالات التعاون بين الجانبين تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

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