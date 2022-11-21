نسب لداعش.. هجوم يودي بحياة 11 شخصا شمال شرق نيجيريا

أسفرت هجمات نسبت لتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا على قاعدة عسكرية ومدينة في شمال شرق نيجيريا بالقرب من الحدود مع النيجر، عن سقوط 11 قتيلا ، بينهم تسعة جنود، حسبما أعلنت مصادر أمنية وسكان الأحد.

واقتحم مقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا (إيسواب)، وصلوا على متن شاحنات مزودة برشاشات، بلدة مالام فاتوري الواقعة في مقاطعة أبادام مساء الجمعة وصباح السبت، حيث هاجموا قاعدة عسكرية وسكانا بالأسلحة الثقيلة والمتفجرات، وفق المصادر.

وقال ضابط لوكالة فرانس برس إن “إرهابيي إيسواب هاجموا مالام فاتوري وتسب بوا بأضرار جسيمة نحاول تقييمها”.

وأضاف الضابط الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن المهاجمين “هاجموا القاعدة العسكرية واشتبكوا مع القوات، فيما نفذت مجموعة ثانية عملية قتل وأضرمت النار في البلدة”.

وهاجم المسلحون القاعدة الواقعة على مشارف البلدة، ما أدى إلى اشتباك عنيف مع الجنود الذين صد وا الهجوم، حسبما أفاد أحد السكان وي دعى بوجي غروا.

وأفاد مصدران أمنيان الأحد بأن تسعة جنود وشرطيين اثنين قتلوا في الهجوم على القاعدة.

وقال ضابط “عدد الضحايا في القاعدة 11، من بينهم تسعة جنود وشرطيان”.

وأكد مصدر أمني ثان هذه الحصيلة، مضيفا “لا نعرف بعد عدد المدنيين الذين قتلوا في المدينة”.