مدرب السنغال: جاهزون لمباراة هولندا ونسعى لتقديم الأفضل

أكد أليو سيسيه مدرب المنتخب السنيغالي لكرة القدم، أن المنتخب جاهز لخوض مبارياته وسيعمل على تقديم مباريات جيدة في المونديال من أجل تحقيق أفضل النتائج والتأهل إلى الدور المقبل في بطولة كأس العالم 2022 التي يفتتح مشواره فيه اليوم الاثنين أمام منتخب هولندا ضمن المجموعة الأولى.

وقال مدرب منتخب السنيغال في المؤتمر الصحفي الممهد للمباراة، إن غياب ساديو ماني مؤثر، لكن المنتخب يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، قادرين على تقديم مباريات جيدة، تستعيد ما حققه المنتخب في عام 2022.

وأضاف أن كرة القدم في إفريقيا تغيرت كثيرا، وتضم عناصر متطورة، تلعب في أفضل الدوريات العالمية، ومن حق جميع الأفارقة الحلم والتفكير في التتويج باللقب.

وشدد مدرب السنغال على أن منتخب بلاده مستعد لخوض مباراته ضد هولندا، وبقية مباريات المونديال التي سيتعامل مع كل مباراة منها على حدة، لأن لكل مباراة ظروفها وعلى المنتخب السنيغالي أن يقدم هويته في هذه البطولة، ويلعبها بالأسلوب المعروف عنه، وعليه أن يلعب بتوازن في الدفاع والهجوم.

من جانبه، قال كريبين دياتا لاعب منتخب السنيغال، إن المنتخب جاهز لمباراة الغد رغم غياب ماني، مضيفا “كنا نتمنى أن يتواجد معنا في هذه البطولة، ولكن نحن نلعب في المنتخب كمجموعة واحدة، وعلينا أن نلعب بتضامن وعلينا أن نحافظ على ذلك من أجل تقديم نتائج جيدة”.

ويخوض منتخب السنغال نهائيات كأس العالم2022 ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه منتخبات قطر والإكوادور وهولندا.