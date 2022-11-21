إطلاق حملة للتلقيح ضد كورونا في نواكشوط واترارزة

أطلقت وزارة الصحة الصحة الموريتانية، اليوم الاثنين المرحلة الثانية من الحملة الثامنة للتلقيح ضد كوفيد19، الممولة من طرف الحكومة الألمانية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف”، على مستوى ولايات نواكشوط الثلاث، وولاية اترارزة. وتسعى الحملة بحسب ما أعلنت عنه الوزارة، إلى تلقيح أزيد من مائة و 15 ألف شخص، (115.816) من بينهم 83388 من المنتمين للفئة العمرية 12-25 عاما.

وتستمر الحملة إلى غاية 27 نوفمبر الجاري، وتصرف فيها كافة الجرعات من جميع اللقاحات المتاحة (آستارازينكا ، جونسون&جونسون، سينوفارم، فايزر) لمختلف لفئات العمرية من 12 سنة فما فوق.

وقالت الوزارة في منشور لها، إنها ستركز على استفادة الفئة العمرية مابين 12إلى 25 عاما، معتبرة أنها الفئة الأقل استفادة حتى الآن من التلقيح، حيث يتجاوز عدد المطعمين منها حتى الآن 151831 شخص، بالإضافة إلى المستفيدين من الجرعة التعزيزية الذين لم تتجاوز نسبتهم 10%، وكذا المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتأتي هذه الحملة بعد حملة سابقة استهدفت ولايات الحوضين، لعصابة، كوركول، لبراكنه، كيدي ماغه وتيرس الزمور، خلال الفترة من 31 أكتوبر المنصرم وحتى 07 نوفمبر الجاري، والتي حققت نسبة نجاح بلغت 104٪؜، بحسب ما أعلنت الوزارة المعنية. وسيتم خلال الشهر المقبل إطلاق حملة جديدة تستهدف ولايات انشيري، آدرار، تكانت، وداخلة نواذيبو.