تعيين رئيس للجنة التنظيم بمركز تنظيم المنطقة الحرة

أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم الاثنين، تم تعيين محمد الحسن ولد محمد سعد، رئيسا للجنة التنظيم بمركز تنظيم المنطقة الحرة في انوذايبو.

ويخلف ولد محمد سعيد في هذا المنصب محمد محمود ولد لمات، الذي عين فيها يناير الماضي، قبل أن يتم تعيينه قبل أيام مستشارا بديوان رئيس الجمهورية.

ويتبع مركز تنظيم منطقة نواذيبو الحرة، مباشرة لرئاسة الجمهورية، ويتولى تنظيم العلاقات بين الفاعلين والمتدخلين في المنطقة الحرة، وخاصة السلطة التي تسير المنطقة الحرة والسلطات الإدارية، بالإضافة إلى الفاعلين الاقتصاديين.

وكانت منطقة نواذيبو الحرة منذ إعلانها، تثير بعض الجدل، خاصة فيما يتعلق بصلاحيات سلطة المنطقة وتداخلها مع مجال صلاحيات السلطات المحلية الإدارية.