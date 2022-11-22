غينيا الاستوائية .. «تيودور أوبيانغ» يقترب من ولاية سادسة

أعلنت وزارة الداخلية في غينيا الاستوائية ليل الاثنين/الثلاثاء أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد أظهرت أن الرئيس المنتهية ولايته «تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو» الذي يحكم البلاد منذ 43 عاما يتصد ر السباق بفارق شاسع عن أقرب منافسيه.

وقالت الوزارة إن نتائح فرز الأصوات في ما يقرب من نصف مراكز الاقتراع أظهرت أن أوبيانغ الذي يسعى للفوز بولاية سادسة مد تها سبع سنوات، حصل على 44.2% من الأصوات.

أما المر حان اللذان ينافسانه وهما أندريس إيسونو أوندو من “التقارب من أجل الديموقراطية الاجتماعية”، حزب المعارضة الوحيد غير المحظور، وبوينافينتورا مونسوي أسومو من حزب “الائتلاف الاجتماعي الديموقراطي”، فقد حصلا على 1.34% و0.35% من الأصوات على التوالي.

وستعلن النتائج النهائية لهذه الانتخابات يوم السبت.

وتجري الانتخابات في غينيا الاستوائية في بنظام الدورة الواحدة.

وأوبيانغ (80 عاما) هو صاحب الرقم القياسي العالمي لناحية أطول مدة في الحكم لرئيس دولة، باستثناء الأنظمة الملكية.

وتولى أوبيانغ السلطة في انقلاب في 1979 في هذا البلد النفطي الصغير الواقع في وسط أفريقيا والذي استقل عن إسبانيا في 1968.

وانتخب أوبيانغ في كل عمليات الاقتراع بأكثر من 93 بالمئة من الأصوات في حين أن حزبه الذي يتمتع بنفوذ كبير “الحزب الديموقراطي لغينيا الاستوائية” يشغل 99 من مقاعد الجمعية الوطنية المئة وكل مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 55.

ويواجه نظامه باستمرار اتهامات من منظمات غير حكومية دولية وعواصم غربية بقمع أي معارضة وبانتهاك حقوق الإنسان وباستشراء الفساد.