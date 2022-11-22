الرئيس الموريتاني يتسلم رسالة خطية من الملك المغربي

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من الملك المغربي محمد السادس، لم يكشف بعد عن فحواها.

جاء ذلك خلال استقبال ولد الغزواني لوزير التشغيل المغربي، يونس سكوري أوهاسو، المبعوث الخاص للعاهل المغربي.

وقال الوزير المغربي بعد تسليمه الرسالة إن “اللقاء كان فرصة لاستعراض العلاقات المتميزة بين جلالة الملك وأخيه فخامة الرئيس، وكذلك بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة”.

وأضاف إلى أن “العلاقات بين البلدين ليست فقط متميزة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، ولكنها في الحقيقة امتداد لتاريخ مشترك وامتداد كذلك لمحبة خاصة تجمع الشعبين الموريتاني والمغربي”.

وأكد أوهاسو أن “المغرب كان دائما إلى جانب موريتانيا بعلاقات المتميزة، تطبعها أسس متينة قوامها الاحترام المتبادل والشراكة الاستراتيجية القوية والحقيقية، المبنية على القطاعات المهمة والواعدة التي تهم الشعبين وتهم البلدين” حسب تعبيره.

وأشار إلى أن المستقبل سيعرف بإذن استمرارية وزخما لهذه العلاقة المتميزة أصلا بين البلدين.