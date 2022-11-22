وزير الزراعة: موريتانيا قادرة على تحقيق الإكتفاء الذاتي

قال وزير الزراعة الموريتاني يحيى ولد أحمد الوقف أن أن البلاد تتوفر على مقدرات زراعية كبيرة، اذا ما استغلت على أكمل وجه سنتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء الذي حددته السلطات العليا في البلد هدفا للحملة الزراعية.

جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع له مع المزارعين في ولاية داخلت نواذيبو شمالي موريتانيا، خصص للاستماع إلى مشاكلهم المطروحة و تدارس السبل الكفيلة بتجاوزها.

المزارعون بينوا فى مداخلاتهم المشاكل التي تعاني منها الزراعة في نواذيبو، معتبرين أنها تتمثل في ضعف شبكة المياه و غياب التأطير و البذور، مطالبين كذلك بتشريع القطع الأرضية المزروعة.

و أكد الوزير في رده مطالب العمال أن القطاع يعمل على تحديث زراعة الخضروات ودعمها و توفير السياج، و حل مشاكل التاطير و التوجيه و الإرشاد الزراعي، متعهدا بحل مشاكل البذور و التسويق و التمويل و السعي في كل ما من شأنه تطوير الزراعة.