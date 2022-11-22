نواكشوط.. انطلاق النسخة 6 من مؤتمر موريتانيد للطاقة والمعادن

انطلقت اليوم الثلاثاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أشغال النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض موريتانيد للطاقة والمعادن، المنظم من طرف وزارة البترول والمعادن والطاقة.

ويسعى المؤتمر إلى التعريف بالمقدرات المعدنية، التي تتوفر عليها موريتانيا واستراتيجيتها الطاقوية، ورؤيتها التي تجعل منها قطبا مندمجا على مستوى المنطقة والعالم، بحسب ما أعلنت الوزارة.

وتشارك في هذا المؤتمر، عشرات البعثات الدولية، وأكثر من 2000 زائر وطني وأجنبي، إضافة إلى إقامة 100 جناح لمختلف الشركات العارضة.

وتقيم وزارة البترول والمعادن والطاقة جناحا خاصا بها في هذا المؤتمر للتعريف بمقدرات موريتانيا من الطاقة والمعادن وتقديمها أمام الزائرين والمستثمرين والمشاركين.

وسيتم هذه النسخة تقديم عروض فنية وعلمية، حول مختلف مجالات الطاقة والمعادن في موريتانيا من طرف أكثر من 50 محاضرا وفنيا استشاريا متخصصا في المجال.

ومن أبرز المشاركين في هذا المؤتمر وزراء من جمهورية السنغال، ورؤساء شركات الطاقة والمعادن العاملة في موريتانيا واستشاريين عالميين لشركات المعادن والطاقة.

كما تشارك في المؤتمر شركات وطنية رائدة في قطاعي الطاقة والمعادن مثل الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” والشركة الوطنية للمحروقات، بالإضافة إلى الشركات الوطنية للمحروقات في السنغال والمغرب والجزائر.

افتتح المؤتمر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وتم خلال حفل الافتتاح عرض فيلم وثائقي حول مقدرات موريتانيا في مجال الطاقة والمعادن، قبل يقوم بجولة بين أجنحة المعرض المنظم على هامش هذه التظاهرة.