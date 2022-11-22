أوغندا تنوي نشر ألف جندي في الكونغو الديموقراطية

أعلنت أوغندا اليوم الثلاثاء، نيتها إرسال ألف جندي بحلول نهاية نوفمبر الجاري إلى شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، في إطار قوة إقليمية من شرق إفريقيا منتشرة في هذه المنطقة التي تنتشر فيها جماعات مسلحة متمردة.

وصرح المتحدث باسم الجيش الأوغندي فيليكس كولاييغي: “نضع اللمسات الأخيرة لجهوزية قواتنا قبل إدخالها إلى شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية”، إلى جانب الجنود الكينيين الموجودين في مدينة غوما.

وقال: “نرسل نحو ألف (جندي) في مهمة” دون أن يحدد موعدا بدقة.

وقال مصدران عسكريان لوكالة فرانس برس، إن فرق استخبارات وخدمات طبية ولوجستية كانت موجودة للتحضير لوصول القوات الأوغندية إلى غوما، التي تتعرض حاليًا لخطر هجوم من حركة (ام23)، وهي حركة تمرد من قبائل التوتسي السابقة التي حملت السلاح مجددا نهاية عام 2021.

في غضون ذلك، قررت الدول السبع في مجموعة دول شرق إفريقيا – بوروندي وكينيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا وجنوب السودان وتنزانيا – في يونيو الماضي إرسال قوة إقليمية لتحقيق الاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تشهد أعمال عنف منذ نحو 30 عاما.

أدى هجوم الحركة الأخير إلى تأجيج التوترات الدبلوماسية بين جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا.

وتتهم كينشاسا رواندا بتقديم الدعم للحركة، وهو اتهام أكده خبراء الأمم المتحدة ومسؤولون أميركيون في الأشهر الأخيرة.