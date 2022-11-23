مليار و83 مليون أوقية لتأهيل خمس مراكز صحية بنواكشوط

وضع وزير الصحة الموريتاني المختار ولد داهي، رفقة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بموريتانيا جونس اغويليم، الثلاثاء من مركز الأمومة النموذجي في نواكشوط، حجر الأساس لأشغال ترميم وتوسعة خمس مراكز صحية في نواكشوط.

وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا التأهيل مبلغ مليار و 83 مليون أوقية (183.000.000 أوقية جديدة)، مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وتمتد فترة الإنجاز من 13 يونيو 2022 إلي 12 يونيو 2023 .

والمراكز الصحية المشمولة في هذا التأهيل هي المركز الصحي بدار النعيم، والمركز الصحي بالرياض، والمركزين الصحيين للأم والطفل و “كيسالْ” بالميناء، والمركز الصحي النموذجي للأمومة والطفولة بمقاطعة لكصر.

وقال وزير الصحة إن هذه المراكز يتعالج بها بالمتوسط، ما يناهز 150000 مراجعا سنويا، موضحا أن أشغال التأهيل و التوسعة ستشمل 6800 م2، منها قرابة 3000 م2 تأهيل و 3800 توسعة.

ودعا الوزير الشركات المنفذة للأشغال، إلى احترام الآجال المحددة لتنفيذ هذا التأهيل، مؤكدا أن الوزارة و شركاؤها ملتزمون بأن لا يتأخر سداد أي قسط أو مستحَق مالي.