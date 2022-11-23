بي بي: 2.3 مليون طن من الغاز ستضخ سنويا من “آحميم”

قال نائب رئيس شركة بريتش بتروليوم (Bp) غوردون بيرل، إن مشروع “ٱحميم” هو أعمق بنية تحتية تحت سطح البحر في إفريقيا و شاسع و معقد و مبتكر.

وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض موريتانيد أنه تم تصميم المرحلة الأولى من مشروع ” آحميم”، لإطلاق ما يقدر بنحو 2.3 مليون طن سنويًا من الغاز تحت سطح البحر.

و أشار إلى أنه مشروع عالمي حقا، مع إمكانية تحويل ٱحميم إلى حوض من الطراز العالمي، وذلك بالتعاون مع شركاء مثل الشركة الموريتانية للمحروقات و كوسموس وغيرهما.

وأكد بيرل، أنه توجد في موريتانيا موارد غازية كبيرة مطلوبة في جميع أنحاء العالم، وأن شركته تدرك مدى أهمية الغاز الطبيعي المسال للاقتصادات في جميع أنحاء العالم على المدى الطويل.

إلى أن الغاز الطبيعي يمكن أن يساعد في دعم التحول بعيدًا عن الفحم، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى أنها تعتبر مهمة للشعب الموريتاني و للقارة الإفريقية بأكملها.

و أشار إلى أن شركة ماكينيزي تذكر أن 13% من احتياطيات الغاز في العالم موجودة في إفريقيا.

و قال إن شركة bp، مصممة على تقديم أفضل ما لديها من خبرات، و ذلك لتحقيق أقصى استفادة من موارد الغاز الهائلة لحوض MSGBC، مشيرا إلى أن عمل الشركة في حقل تورتو أحميم الكبير – GTA – هو مثال على ذلك.

و أضاف أن مشروع ٱحميم هو أعمق بنية تحتية تحت سطح البحر في إفريقيا و شاسع و معقد و مبتكر، مبينا أنه تم تصميم المرحلة الأولى لإطلاق ما يقدر بنحو 2.3 مليون طن سنويًا من الغاز تحت سطح البحر.

و أشار إلى إنه مشروع عالمي حقا، مع إمكانية تحويل ٱحميم إلى حوض من الطراز العالمي، وذلك بالتعاون مع hgشركاء مثل الشركة الموريتانية للمحروقات و كوسموس وغيرهما.