تشاد.. مقتل عشرة جنود في هجوم غربي البلاد

أعلنت الرئاسة التشادية، مقتل عشرة جنود في هجوم وصفته بـ”الإرهابي” استهدف موقعا للجيش في غرب البلاد.

وقال براه محمد، إن وحدة من الجيش “أرسلت تمهيدا لإنشاء مركز متقدم في جزيرة بوكا-تولووروم تعرضت لهجوم من قبل عناصر من جماعة بوكو حرام”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الهجوم نفذ بالقرب من نغوبوا في منطقة بحيرة تشاد، على الحدود بين تشاد والنيجر والكاميرون ونيجيريا، حيث دأبت جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا على مهاجمة الجيوش والمدنيين في الدول الأربع على نحو متكرر.

وأضاف أن “هذا الهجوم المتكرر يأتي ليؤكد حضور جماعة بوكو حرام في حوض بحيرة تشاد، ولكن أيضا ليثبت وجاهة الرئيس الانتقالي الذي توقع هذا الخطر وقام بزيارة باغا سولا قبل أسبوع لحشد القوات وإعادة تنظيمها”.

وخلص المصدر ذاته إلى أن “رئيس الدولة قد أصدر بالفعل تعليمات للحكومة من أجل الاستجابة الملائمة لهذا الهجوم”.