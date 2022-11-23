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نيجيريا.. مصرع 37 شخصا على الأقل في حادث مروع

صورة الشيخ محمد حرمه الشيخ محمد حرمه تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 29 دقيقة

لقي 37 شخصا على الأقل مصرعهم في شمال شرقي نيجيريا في حادث اصطدام وقع بين ثلاث حافلات ركاب، بحسب ما أفادت السلطات.

وقال أوتين بويي، رئيس وكالة سلامة الطرق في ولاية بورنو، إن الحادث وقع قرب مدينة مايدوغوري عندما اصطدمت حافلتا ركاب وجها لوجه مما أدى لاشتعال النيران فيهما قبل أن تصطدم بهما حافلة ركاب ثالثة.

وأضاف في بيان “تأكد مقتل 37 شخصا “، مشيرا إلى أن غالبية الجثث “احترقت لدرجة يصعب التعر ف على أصحابها”.

ورجح المسؤول أن يكون الحادث قد نجم عن انفجار إطار إحدى الحافلتين إلى جانب “السرعة الزائدة”.

والحوادث المرورية شائعة في نيجيريا حيث تدهورت حالة الطرق في الأسابيع الأخيرة بعد هطول أمطار غزيرة وفيضانات هي الأسوأ في البلاد منذ عقد.

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت في وقت سابق الثلاثاء بأن 17 شخصا قضوا وأصيب أربعة آخرون بجروح عندما اصطدمت حافلتهم بشاحنة على مقربة من العاصمة أبوجا.

والسبت لقي تسعة أشخاص مصرعهم غرقا إثر سقوط سيارتهم في بحيرة سد مائي بعد انفجار أحد إطاراتها قرب مدينة كانو في شمال البلاد.

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صورة الشيخ محمد حرمه الشيخ محمد حرمه تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 29 دقيقة

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